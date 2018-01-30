Правительство Ирландии поддержало идею референдума об отмене запрета абортов

Правительство Ирландии выступило за проведение референдума по вопросу об отмене запрета абортов и готово внести изменения в закон, если граждане страны выступят с данной инициативой, заявил премьер-министр Лео Варадкар.

В понедельник, 29 января, в правительстве Ирландии состоялось специальное заседание на тему проведения национального референдума об отмене запрета на аборты, по итогам которого глава кабмина выступил с заявлением.

Варадкар подчеркнул, что власти изменят закон, если граждане страны поддержат данную инициативу. При этом премьер-министр добавил, что ряд ограничений будет сохранен.

«Речь идет о разрешении абортов в период до 12 недель беременности. На более поздних сроках будут необходимы медицинские показания», — приводит ТАСС слова политика.

В Ирландии действует один из самых строгих законов о прерывании беременности. Женщинам разрешено делать аборт лишь в том случае, если рождение ребенка угрожает жизни матери. Более того, за совершение подобной операции в другой стране жительницам Ирландии грозит наказание в виде тюремного заключения.