Трамп призвал запретить поздние аборты в США

Президент Дональд Трамп призвал запретить аборты на поздних сроках беременности в Соединенных Штатах Америки.

По словам главы государства, он поручил сенату утвердить соответствующий закон и передать ему на подпись.

Об этом Трамп сообщил участникам 45-й демонстрации против абортов в Вашингтоне, перед которыми он выступил по видеосвязи, чего не делал ни один президент США, передает «РИА Новости».

Глава Белого дома отметил, что лишь 12% американцев одобряют искусственное прерывание беременности на любых сроках.

В настоящее время поздние аборты разрешены в семи странах, среди которых Соединенные Штаты Америки, Китай и Северная Корея.