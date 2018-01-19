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Трамп призвал запретить поздние аборты в США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент Дональд Трамп призвал запретить аборты на поздних сроках беременности в Соединенных Штатах Америки.

По словам главы государства, он поручил сенату утвердить соответствующий закон и передать ему на подпись.

Об этом Трамп сообщил участникам 45-й демонстрации против абортов в Вашингтоне, перед которыми он выступил по видеосвязи, чего не делал ни один президент США, передает «РИА Новости».

Глава Белого дома отметил, что лишь 12% американцев одобряют искусственное прерывание беременности на любых сроках.

В настоящее время поздние аборты разрешены в семи странах, среди которых Соединенные Штаты Америки, Китай и Северная Корея.

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