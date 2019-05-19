Трамп прокомментировал ситуацию с запретом абортов в Алабаме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резонансное решение властей штата Алабама о практически полном запрете абортов. В своих сообщениях, опубликованных в Twitter в воскресенье, 19 мая, он подчеркнул, что решительно выступает за жизнь, за исключением трех случаев — изнасилование, инцест и защита жизни матери.

Трамп также добавил, что аналогичной позиции придерживался и 40-й президент США Рональд Рейган, отмечает «Газета.ру».

Как пишет BBC News, позиция американского лидера по абортам менялась несколько раз. В 1999 году он утверждал, что является сторонником выбора, хотя и ненавидит аборты и всё, что с ними связано. В марте 2016-го он начал позиционировать себя как приверженца позиции «за жизнь». Теперь же он декларирует, что республиканцы должны объединиться, чтобы в 2020 году «одержать победу за жизнь».

16 мая сообщалось, что в Алабаме вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Исключение составляют лишь случаи, когда роды представляют серьезную угрозу для жизни будущей матери. Закон также предусматривает суровое наказание для врачей, которые решатся провести подобную операцию: им может грозить до 99 лет тюрьмы.

Закон, действующий в Алабаме, самый жесткий в серии аналогичных документов, принятых еще в шести американских штатах — Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи. Еще 16 штатов планируют ужесточить законодательство в области абортов.