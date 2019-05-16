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Милла Йовович рассказала о депрессии из-за сделанного аборта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Известная голливудская актриса и модель Милла Йовович призналась, что два года назад ей пришлось сделать аборт на пятом месяце беременности, из-за чего она впала в глубокую депрессию. Об этом Йовович рассказала в Instagram.

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В своем посте актриса раскритиковала принятый в штате Джорджия закон о запрете абортов и отметила, что ситуации в жизни бывают разные.

По словам Йовович, два года назад у нее на пятом месяце беременности начались преждевременные роды, врачи заявили о необходимости аборта.

«Я находилась в сознании на протяжении всей процедуры. Это одно из самых жутких воспоминаний в моей жизни, мне до сих пор снятся кошмары. Я была одинока и беспомощна. Сама мысль о том, что из-за нового закона женщинам придется делать аборты в еще более диких условиях, заставляет всё внутри перевернуться», — написала артистка.

Она отметила, что очень долгое время боролась с последствиями пережитого, и с депрессией ей удалось справиться благодаря семье, спорту и садоводству.

«К счастью, у меня получилось найти выход из моего личного ада, но воспоминания о том, что потеряла, останутся навсегда. Аборты — это страшный сон. Ни одна женщина не хочет через них проходить. Но мы обязаны бороться за свое право на безопасный аборт в случае необходимости», — добавила звезда «Обители зла».

В настоящее время Йовович вместе с супругом режиссером Полом Андерсоном воспитывают двух дочерей.

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