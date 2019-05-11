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Суррогатная мать подарила ребенка Кардашьян и Уэсту

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Фото: TASS/Zuma/Nancy Kaszerman
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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст и телеведущая Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз.

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Кардашьян написала в Twitter, что на свет от суррогатной матери появился мальчик. По словам модели, ребенок очень сильно похож на Чикаго — годовалую дочь звездной пары.

Сейчас пара воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Третий ребенок также был рожден суррогатной матерью, передает «Газета.ру».

После рождения Сейнта медики предупредили Кардашьян, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за того, что у нее было приращение плаценты.

В 2018 году суррогатная мать родила ребенка певцу Робби Уильямсу и его жене Айде Филд. Девочка стала третьим ребенком в семье. Суррогатная мать в 2018 году подарила второго ребенка и российскому певцу Дмитрию Маликову.

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