Прямой эфир

Маликов поделился фото новорожденного сына

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский певец Дмитрий Маликов поделился на своей странице в Instagram опубликованной его супругой Еленой фотографией их новорожденного сына.

Младенца на снимке держит на руках его старшая дочь Маликова — Стефания. 

Как сообщал портал iz.ru, Маликов ранее опубликовал в Instagram видеообращение к подписчикам, в подписи к которому рассказал о рождении сына. Запись появилась на странице артиста 29 января.

Информация о том, что Маликов во второй раз стал отцом, появилась 24 января. Известно, что сына артисту и его супруге Елене подарила суррогатная мать в петербургской клинике «Ава-Петер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маликов объявил себя Императором Твиттера и снял новый клип
Маликов назвал Поклонскую пиарщиком номер один

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017