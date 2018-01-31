Маликов поделился фото новорожденного сына

Российский певец Дмитрий Маликов поделился на своей странице в Instagram опубликованной его супругой Еленой фотографией их новорожденного сына.

Младенца на снимке держит на руках его старшая дочь Маликова — Стефания.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 31, 2018 at 12:38 PST

Как сообщал портал iz.ru, Маликов ранее опубликовал в Instagram видеообращение к подписчикам, в подписи к которому рассказал о рождении сына. Запись появилась на странице артиста 29 января.

Информация о том, что Маликов во второй раз стал отцом, появилась 24 января. Известно, что сына артисту и его супруге Елене подарила суррогатная мать в петербургской клинике «Ава-Петер».