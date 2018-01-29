Прямой эфир

Дмитрий Маликов рассказал о рождении сына

0
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России Дмитрий Маликов впервые рассказал о рождении сына. Об этом певец написал на своей странице в соцсети Instagram.

Музыкант опубликовал видеообращение к своим подписчикам, в котором пообещал и дальше радовать поклонников своим творчеством и двигаться вперед, не останавливаясь на исполнении исключительно старых хитов. В подписи к видеозаписи Маликов также рассказал о том, что на днях стал отцом во второй раз.

«Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют», — приводит слова исполнителя «Дни.ру». Поклонники певца, в свою очередь, поздравили своего кумира и пожелали счастья и здоровья малышу.

Информация о том, что Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом, появилась 24 января. Известно, что сына артисту и его супруге Елене подарила суррогатная мать в петербургской клинике «Ава-Петер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналдо стал отцом двойняшек
Сергей Лазарев стал отцом 2,5 года назад
Сергей Лазарев стал отцом 2,5 года назад
Артист признался в том, что у него есть сын, в своем Instagram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017