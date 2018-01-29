Дмитрий Маликов рассказал о рождении сына

Народный артист России Дмитрий Маликов впервые рассказал о рождении сына. Об этом певец написал на своей странице в соцсети Instagram.

Музыкант опубликовал видеообращение к своим подписчикам, в котором пообещал и дальше радовать поклонников своим творчеством и двигаться вперед, не останавливаясь на исполнении исключительно старых хитов. В подписи к видеозаписи Маликов также рассказал о том, что на днях стал отцом во второй раз.

«Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют», — приводит слова исполнителя «Дни.ру». Поклонники певца, в свою очередь, поздравили своего кумира и пожелали счастья и здоровья малышу.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 28, 2018 at 1:04 PST

Информация о том, что Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом, появилась 24 января. Известно, что сына артисту и его супруге Елене подарила суррогатная мать в петербургской клинике «Ава-Петер».