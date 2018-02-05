Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочку

Американская звезда Ким Кардашьян впервые показала своего третьего ребенка. Видео опубликовала на YouTube тетя новорожденной Кайли Дженнер.

Ребенка для 37-летней светской львицы выносила суррогатная мать. Девочку, родившуюся 15 января, окрестили Чикаго Уэст.

Ролик посвящен беременности, а Ким с малышкой оказались в кадре.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ким Кардашьян вошла в список самых влиятельных людей интернета по версии американского журнала Time. В него также вошли президент США Дональд Трамп, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Рианна и Кэти Перри.