Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить обсуждение темы абортов в нынешнем масштабе. Об этом сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 19 мая.

«Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует. Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет — 156 млн, а за 20 лет — 166 млн», — отметил патриарх во время вручения ему премии «Амбассадор защиты жизни до рождения» фондом «Женщины за жизнь».

Руководитель РПЦ обратил внимание на то, что нынешние правила поддержки материнства в России не могут дать подобный демографический эффект: «Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения».

Патриарх подчеркнул, что жизнь начинается с зачатия, а Слово Божье расценивает убийство человека как страшный грех. «Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия», — заявил он.

15 мая уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что в 2018 году россиянки совершили более 567 тыс. абортов. В то же время за прошлый год в России родилось более 1,5 млн человек.

16 мая в американском штате Алабама вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на любом сроке беременности. Помимо этого врачи, которые будут проводить прерывание беременности при отсутствии угроз для жизни женщин, могут получить наказание в виде до 99 лет тюрьмы.