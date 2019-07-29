Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака во время диспансеризации

Минздрав России предлагает материально поощрять докторов за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров. Соответсвующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований», — говорится в документе.

В проекте отмечается, что врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение диспансеризации и профосмотра, а также медицинские работники, которые назначили диагностические исследования и своевременно установили диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием, будут получать выплаты в размере 500 рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Источником финансового обеспечения станут межбюджетные трансферты, уточняет телеканал «360».

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

25 июля врачи рассказали о хронических заболеваниях, которые приводят к возникновению рака. Медики выделили гастрит с пониженной кислотностью, язву желудка, гепатиты В и С, мастопатию, различные эрозии и дисплазию.