Предел терпения: Нижний Тагил рискует остаться без хирургов

Власти отреагировали на проблемы хирургов в Нижнем Тагиле только после того, как уже во второй больнице города врачи массово написали заявление об увольнении. Работая сутками, медики не получают обещанных денег, а из-за переработок рискуют оказаться под уголовным преследованием за врачебные ошибки. Почему врачи идут на крайние меры и к чему это может привести — читайте в материале «Известий».

Снежный ком

Об увольнении врачей хирургического отделения Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле стало известно 22 августа . Заявления написали 6 из 10 хирургов. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — сказал заведующий хирургическим отделением № 1 Юрий Изотеев.

Решающую роль сыграла не зарплата, подчеркивает он. Нагрузка резко выросла еще два года назад из-за оптимизации. Последней каплей стало резкое увеличение количества пациентов после массового исхода хирургов из Демидовской больницы. История не получила резонанса, пока не превратилась в снежный ком.

Больных стали перенаправлять в ЦРБ №1, но медики не получили никакой поддержки — «ни ресурсов, ни кадров, ни доплаты», объяснил хирург Никита Зотов. «У нас оклад 22 тыс. рублей, зарабатываем в основном за счет дежурств» , — рассказал врач, добавив, что при этом им приходится работать сменами по полтора суток.

Автор цитаты И.о. завотделением гнойной хирургии ЦРБ Иван Александров подчеркнул, что из-за такой нагрузки возрастет риск некачественного оказания помощи пациентам. «А дальше просто страх ответственности — не хочется сидеть в тюрьме», — признался он журналистам.

О том же говорили хирурги Демидовской больницы, написавшие заявление об увольнении в июле. За две недели, которые требуется отработать по закону, ничего не изменилось, и специалисты ушли. Пока в ситуацию с первой ЦРБ не вмешались власти, Нижний Тагил с населением 354 тыс. человек рисковал остаться с одним хирургическим отделением. И это в лучшем случаем: в ЦРБ № 4, куда бы перенаправили пациентов, пошли слухи о повторении истории.

В Кремле обратили внимание на информацию об увольнении тагильских хирургов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 26 августа. Он подчеркнул, что это «главным образом вопрос для серьезной реакции региональных властей и Минздрава». После этого губернатор Свердловской области Евгений Якушев отозвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова.

tag Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам зампредседателя регионального заксобрания Виктора Шептия, один из врачей забрал заявление еще 23 августа. После встречи с министром еще двое хирургов обещали сделать то же самое. «Больных мы не бросим, это было бы действительно преступлением с нашей стороны», — сказал завотделением хирургии Юрий Изотеев URA.ru.

По данным источника издания в администрации области, губернатор объявил выговор главе минздрава региона, несмотря на прерванный отпуск. Власти обещают проанализировать зарплату хирургов. «Если будут возникать вопросы по неадекватному распределению фонда стимулирования в соответствии с реальной нагрузкой доктора, то ответственность за это персонально будут нести главврачи», — заявил вице-губернатор Павел Креков.

Ушли и ладно

Один врач на 40 коек, фельдшеры на дежурствах и хирургическая служба на грани вымирания — там врачи описывали положение дел в Демидовской больнице в коллективном письме на имя губернатора: «За два года уволились семь хирургов, в отделении чистой хирургии осталось два хирурга, один из которых заведующий операционным блоком». Из-за нехватки специалистов, в том числе анестезиологов, врачам по сути приходится идти на преступление, жаловались медики.

Они критиковали главврача Сергея Овсянникова, который даже «не выясняет причину увольнения и не пытается сохранить персонал». Руководитель больницы утверждал, что еще в июне договорился с сотрудниками о повышении зарплаты, которая, по его словам, и до повышения достигала 100 тыс. рублей.

ефп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Автор цитаты Средняя зарплата врачей по Свердловской области — 76 тыс. рублей, утверждали в минздраве региона. Хирурги называли другую сумму — в лучшем случае 65 тыс.

По данным источника «АиФ-Урал», чиновники решили уволить главврача Демидовской больницы. Проверка финансово-экономической работы выявила серьезные недостатки, которые привели не только к увольнению врачей, но и сбоям в распределении больных, говорит собеседник издания.

Стрелочник или злодей

В системе организации здравоохранения изначально заложен конфликт между работодателем в лице администрации медучреждения и его сотрудниками, считает сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

«Деньги выплачиваются по принципу сдельщины: больница заработала какую-то сумму, потом она делится. Из-за отсутствия единой тарифной сетки по зарплатам велика возможность перераспределения денег в пользу тех или иных лиц, — объяснил он «Известиям». — А администрация чаще всего себя не обижает».

Второй серьезный недочет системы в том, что она построена на «отрицательной селекции руководителей», говорит Коновал. «В условиях абсурдных управленческих решений, кампанейщины, требований о выполнении формальных, оторванных от жизни показателей на месте руководителей медучреждений часто оказываются карьеристы», — сказал сопредседатель профсоюза.

таг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако в нынешнем раскладе главврачи могут быть стрелочниками, подчеркивает он. Вопрос в том, имело ли место недофинансирование. Тарифы на медицинские услуги устанавливает не администрация больниц, а территориальная комиссия, в которую всегда входят представители правительства региона.

«Если власти установили нищенские оклады, то соответственно и в тариф расход на заработную плату изначально устанавливается заниженный», — объясняет Андрей Коновал. В итоге все пользуются возможностью свалить вину друга на друга по принципу «коллективной безответственности».

Ответственность за поддержание уровня зарплаты врачей лежит на региональных властях, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, судя по докладам глав регионов, соответствующие поручения выполняются.

Крайние меры

История тагильских хирургов подтолкнула к решительным действиям травматологов центральной городской больницы Пятигорска, писали СМИ. Причина та же — маленькая зарплата, нагрузка и «прочие условия работы», как отметили в больнице. Минздрав Ставропольского края сообщил, что врачи уволились, не предъявляя претензий к руководству. Губернатор Владимир Владимиров, однако, поручил провести проверку многочисленных жалоб на нехватку специалистов в отделениях травматологии и хирургии.

«Идея всем миром отказаться от дополнительных ставок или массово написать заявление об увольнении бродит по всем медицинским профессиональным группам в интернете, форумам и соцсетям», — признает сопредседатель профсоюза «Действие».

Уральские хирурги признались, что не видели другого способа привлечь внимание к своей проблеме, кроме как уволиться. Иногда справедливости удается добиться через суд , говорит медицинский юрист Асад Юсуфов. В апреле 2018 года, например, суд во Владимирской области обязал Суздальскую районную больницу произвести выплаты за стаж работы и пересчитать зарплату истцам — всего 61 человеку, в числе которых были врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки и санитарки.

С июля 2017 года вступило в силу постановление правительства о повышении зарплаты, однако у сотрудников с этого дня зарплата, наоборот, уменьшилась — из-за отмены выплат за стаж непрерывной работы, которые составляли 30–80% от должностного оклада, объяснил юрист «Известиям». Суд встал на сторону истцов и даже обязал руководство больницы компенсировать моральный вред. Правда, снизил сумму компенсации с 20 тыс. до 500 рублей.

таг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Но берущим на себя всё больше смен медикам приходится идти на более жесткие меры. После скандала в Нижнем Тагиле медсестры реанимации ЦГБ Красноуральска обещали начать итальянскую забастовку, если им не начнут платить за дополнительные часы работы. Забастовкой также грозят сотрудники станции скорой медицинской помощи Петрозаводска.

«В стационаре чуть ли не единственный способ провести итальянскую забастовку — это отказаться от ночных дежурств или совместительств или вообще массово подать заявление на увольнение, как это и сделали врачи в Нижнем Тагиле», — сетует Андрей Коновал.