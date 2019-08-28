Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Кроме того, с начала сентября в медицинских учреждениях начнут работать два новых хирурга, а также другие специалисты.

«С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 города Нижний Тагил», — цитирует сообщение Минздрава «РИА Новости».

Отмечается, что пятеро хирургов уже отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске.

26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле должен быть адресован региональной власти и Министерству здравоохранения.

В тот же день прокуратура Свердловской области заявила о начале проверки о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после жалоб врачей на низкие зарплаты.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.