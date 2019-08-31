В турецком аквапарке раскрыли подробности ЧП с впавшей в кому россиянкой

В турецком водном парке развлечений Sealanya Seа Park («Алания») «Известиям» раскрыли подробности инцидента с 19-летней россиянкой. В конце августа отдыхавшая в аквапарке девушка по неизвестным причинам захлебнулась в бассейне и впала в кому.

«22 августа наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали «скорую», — рассказали в субботу, 31 августа, в парке развлечений.

По словам собеседников издания, девушка находилась в больнице под наблюдением врачей в течение восьми дней, после чего врачи дали разрешение на транспортировку в Москву. В аквапарке отметили, что у них не сохранилось ни единой записи с камер видеонаблюдения.

«У нас нет ни одной видеозаписи произошедшего», — отметили в Sealanya Seа Park.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» родственники и знакомые девушки жаловались, что 22 августа в аквапарке удалили все видеозаписи с камер видеонаблюдения. Родные пострадавшей просили помочь найти очевидцев и любые фото и видео из аквапарка.

30 августа на странице генконсульства РФ в Анталье сообщалось, что россиянку, госпитализированную в турецкой Аланье, перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Перелет был осуществлен поздно вечером 29 августа рейсом санавиации за счет средств страхового лимита. В России девушку доставили в одно из столичных медучреждений.