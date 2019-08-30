Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву

Тяжелобольную 19-летнюю россиянку, госпитализированную в турецкой Аланье, перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на странице генконсульства РФ в Анталье.

«Благодаря скоординированным действиям страховой компании, турецких специалистов и экспертов Центра медицинской эвакуации ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России был проведен телемост, в ходе которого было проанализировано состояние пострадавшей и принято решение о подготовке ее к эвакуации», — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Перелет был осуществлен поздно вечером 29 августа рейсом санавиации за счет средств страхового лимита. В России девушку доставили в одно из столичных медучреждений.

Девушка пострадала в результате несчастного случая в аквапарке, пишет «Газета.ру». Россиянка захлебнулась в бассейне, из воды ее вытащили уже без сознания. Впоследствии она впала в кому.

По данным «Интерфакс», родственники пострадавшей запрашивали данные с камер видеонаблюдения, однако выяснилось, что все записи за день происшествия стерты.

28 августа в турецком Бодруме скончалась еще одна россиянка — 12-летняя девочка Санкт-Петербурга. Ребенок пострадал, купаясь в бассейне — ее руку засосало в трубу, из-за чего девочка долгое время находилась под водой. Несмотря на усилия турецких и российских врачей, спасти ребенка не удалось. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля Sunhill не пытались оказать помощь в момент происшествия. Несколько сотрудников гостиницы задержаны.