СК проверит смерть россиянки в Турции после подозрений о продаже органов

Следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку по факту смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции. По словам отца девочки Вячеслава Ланшакова, его дочь могли убить ради трансплантации органов.

Россиянка скончалась в Турции в июле. Как рассказал Ланшаков телеканалу ТВК, врачи частной клиники поставили девушке диагноз «острый аппендицит», при этом лечение оказывали грелкой и капельницами, а после ее смерти не выдали родителям ни медсправок, ни результатов анализов — только свидетельство о смерти с указанием, что россиянка скончалась от перитонита.

Ланшуков утверждает, что в родной Красноярск тело его дочери доставили без некоторых внутренних органов, пишет «Газета.ру».

Следователи также назначили судмедэкспертизу, ее результаты будут известны в сентябре. Если подозрения об изъятии органов подтвердятся, то семья россиянки намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

28 августа в турецком Бодруме скончалась еще одна россиянка — 12-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ребенок пострадал, купаясь в бассейне — ее руку засосало в трубу, из-за чего девочка долгое время находилась под водой. Несмотря на усилия турецких и российских врачей, спасти ребенка не удалось — пострадавшая скончалась через 10 дней после инцидента.

По словам очевидцев, сотрудники отеля Sunhill не пытались оказать помощь в момент происшествия, а управляющий и вовсе возложил вину на семью погибшей. 24 августа ряд сотрудников гостиницы задержали.