Прямой эфир

В Саратове отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве своей двухмесячной дочери, рожденной с патологией. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации правоохранителей, в субботу, 31 августа, 26-летняя мать девочки ушла в магазин, а 38-летний мужчина остался один с двухлетним сыном и дочерью. Подозреваемый взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ее.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего». В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 31 августа было опубликовано видео следственных действий с матерью годовалого ребенка, найденного мертвым. Жительница Башкирии рассказала, что убила сына, чтобы он не голодал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа возможная причина убийства ребенка его матерью в Башкирии
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019