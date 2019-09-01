В Саратове отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией

Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве своей двухмесячной дочери, рожденной с патологией. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации правоохранителей, в субботу, 31 августа, 26-летняя мать девочки ушла в магазин, а 38-летний мужчина остался один с двухлетним сыном и дочерью. Подозреваемый взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ее.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего». В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 31 августа было опубликовано видео следственных действий с матерью годовалого ребенка, найденного мертвым. Жительница Башкирии рассказала, что убила сына, чтобы он не голодал.