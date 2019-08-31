Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии. Ее слова журналистам Ufa City News передали соседи семьи, проживающие в башкирском селе Исмаилово.

Девочка призналась, что в день трагедии мама пила, а ее брат сильно плакал. При этом ночью, по словам старшей дочери, крики мальчика внезапно прекратились и в доме стало тихо.

В следственном управлении СКР по Башкирии сообщили, что мать уже призналась в убийстве сына. Женщина рассказала, что задушила мальчика, а после закопала его в яме на территории своего придомового участка.

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра. Установлено, что преступление было совершено в ночь на 29 августа, отмечает «Газета.ру».

О мотивах женщины не сообщается. В настоящее время она задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа. В субботу СМИ со ссылкой на источники писали, что мать призналась, что закопала его под слоем навоза у себя во дворе, однако об обстоятельствах произошедшего информации не было.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы Хабирова сама сообщила 29 августа. Женщина, в одиночку воспитывавшая годовалого сына и пятилетнюю дочь, утверждала, что уложила детей спать после полуночи, около 2:00 дала сыну кефир, а рано утром обнаружила, что он исчез из своей кроватки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ( «Убийство малолетнего»). Подозреваемыми являлись Хабирова, отец мальчика Денис Ткачев и 39-летний мужчина, предположительно любовник матери (имя не называется). В поисках пропавшего ребенка участвовали 150 человек, включая полицейских, криминалистов, кинологов и односельчан.