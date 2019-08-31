Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Жительница башкирского села Исмаилово Юлия Хабирова, ранее на этой неделе сообщившая о пропаже своего годовалого сына, призналась в его убийстве. Как сообщается в субботу, 31 августа, на сайте следственного управления СКР по Башкирии, женщина задушила мальчика, а после закопала его в яме на территории своего придомового участка.

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра. Установлено, что преступление было совершено в ночь на 29 августа.

О мотивах женщины не сообщается. В настоящее время она задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа. В субботу СМИ со ссылкой на источники писали, что мать призналась, что закопала его под слой навоза у себя во дворе, однако об обстоятельствах произошедшего информации не было.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы Хабирова сама сообщила 29 августа. Женщина, в одиночку воспитывавшая годовалого сына и пятилетнюю дочь, утверждала, что уложила детей спать после полуночи, около 2:00 дала сыну кефир, а рано утром обнаружила, что он исчез из своей кроватки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемыми являлись Хабирова, отец мальчика Денис Ткачев и 39-летний мужчина, предположительно любовник матери (имя не называется). В поисках пропавшего ребенка участвовали 150 человек, включая полицейских, криминалистов, кинологов и односельчан.