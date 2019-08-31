СК по Башкирии опубликовал видео с матерью найденного мертвым ребенка

В Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью годовалого ребенка, найденного мертвым. Женщина рассказала, что убила сына, чтобы он не голодал.

«Чтобы не был голодным, чтобы не плакал», — рассказала Юлия Хабирова. Видеозапись со следственных действий была опубликована в субботу, 31 августа, в YouTube управления СК по Башкирии.

Женщина рассказывала следователям подробности преступления, держа на руках куклу, завернутую в яркое детское одеяло. Она показала, как положила тело в вырытую во дворе яму. Во время рассказа у нее тряслись руки и дрожал голос, также она всё время похлопывала куклу ладонью, пытаясь «успокоить». По ее словам, перед убийством она говорила ребенку, что любит его и всё будет хорошо.

Ранее сообщалось, что в базе данных ФССП у женщины есть три долга, самый большой из которых — 55 тыс. рублей. При этом знакомые девушки утверждают, что долгов на самом деле больше.

В следственном управлении СКР по Башкирии сообщили, что мать уже призналась в убийстве сына. Женщина рассказала, что задушила мальчика, а после закопала его в яме на территории своего придомового участка. Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра. Установлено, что преступление было совершено в ночь на 29 августа, отмечает «Газета.ру».

О мотивах женщины не сообщается. В настоящее время она задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа. В субботу СМИ со ссылкой на источники писали, что мать призналась, что закопала его под слоем навоза у себя во дворе, однако об обстоятельствах произошедшего информации не было.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы Хабирова сама сообщила 29 августа. Женщина, в одиночку воспитывавшая годовалого сына и пятилетнюю дочь, утверждала, что уложила детей спать после полуночи, около 2:00 дала сыну кефир, а рано утром обнаружила, что он исчез из своей кроватки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ( «Убийство малолетнего»). Подозреваемыми являлись Хабирова, отец мальчика Денис Ткачев и 39-летний мужчина, предположительно любовник матери (имя не называется). В поисках пропавшего ребенка участвовали 150 человек, включая полицейских, криминалистов, кинологов и односельчан.