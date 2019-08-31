Названа возможная причина убийства ребенка его матерью в Башкирии

Жительница Башкирии Юлия Хабирова, задержанная за убийство годовалого сына, заявила на допросе, что совершила преступление из-за безденежья. В базе данных ФССП у женщины есть три долга, самый большой из которых — 55 тыс. рублей, пишет «MK.ru Челябинск».

При этом знакомые девушки утверждают, что долгов на самом деле больше. По данным Ufatime, Хабирова пыталась отдать ребенка в приют или оформить материальную помощь, однако ей отказали. Журналисты отмечают, что проблемы начались, когда от девушки ушел муж, и семье приходилось голодать.

При этом свекровь девушки утверждает, что она сама резко разорвала отношения с отцом ребенка, не объясняя причин. Также она не разрешала бабушке и дедушке общаться с внуком и не принимала от них никакой помощи.

«Мне ее тетя еще раньше говорила, что у Юли что-то не в порядке с психикой, еще с детства, с ней было что-то не то. Накатывало на нее что-то временами, но она нигде не наблюдалась и не лечилась», — цитирует слова свекрови kp.ru.

Ранее пятилетняя дочь Хабировой рассказала психологам об обстоятельствах трагедии. Девочка призналась, что в день инцидента мама пила, а ее брат сильно плакал.

В следственном управлении СКР по Башкирии сообщили, что мать уже призналась в убийстве сына. Женщина рассказала, что задушила мальчика, а после закопала его в яме на территории своего придомового участка.

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра. Установлено, что преступление было совершено в ночь на 29 августа, отмечает «Газета.ру».

О мотивах женщины не сообщается. В настоящее время она задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа. В субботу СМИ со ссылкой на источники писали, что мать призналась, что закопала его под слоем навоза у себя во дворе, однако об обстоятельствах произошедшего информации не было.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы Хабирова сама сообщила 29 августа. Женщина, в одиночку воспитывавшая годовалого сына и пятилетнюю дочь, утверждала, что уложила детей спать после полуночи, около 2:00 дала сыну кефир, а рано утром обнаружила, что он исчез из своей кроватки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ( «Убийство малолетнего»). Подозреваемыми являлись Хабирова, отец мальчика Денис Ткачев и 39-летний мужчина, предположительно любовник матери (имя не называется). В поисках пропавшего ребенка участвовали 150 человек, включая полицейских, криминалистов, кинологов и односельчан.