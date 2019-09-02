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В Башкирии дочь арестованной за убийство годовалого сына отправлена в приют

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Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан
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Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, арестованной по подозрению в убийстве годовалого сына, находится в детском приюте. Родственники ребенка не заявили о желании забрать ребенка к себе, сообщили в отделе опеки администрации Дюртюлинского района.

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«Девочку сразу же определили в детский приют района, она там под присмотром специалистов», — цитирует «РИА Новости» в понедельник, 2 сентября, представителя государственного органа. К настоящему времени никто не обратился в органы опеки, чтобы забрать девочку.

Накануне Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына. Пятилетняя дочь Хабировой рассказала психологам об обстоятельствах трагедии. Девочка призналась, что в день инцидента мама пила, а ее брат сильно плакал.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа. Позже в Следственном управлении СКР по Башкирии сообщили, что мать призналась в убийстве сына. При этом с заявлением об исчезновении ребенка 29 августа в полицию обратилась именно она.

Сообщалось, что возможным мотивом преступления стало безденежье. Так, в базе данных ФССП у женщины есть три долга, самый большой из которых составляет 55 тыс. рублей. Местные СМИ писали, что Хабирова пыталась отдать ребенка в приют или оформить материальную помощь, однако ей отказали.

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