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Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына. Об этом сообщили в воскресенье, 1 сентября, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

В отношении 28-летней Юлии Хабировой выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

«Изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи и личность обвиняемой, допрашиваются ее родственники и близкие, в отношении обвиняемой планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа. Позже в Следственном управлении СКР по Башкирии сообщили, что мать призналась в убийстве сына. При этом с заявлением об исчезновении ребенка 29 августа в полицию обратилась именно она.

Сообщалось, что возможным мотивом преступления стало безденежье. Так, в базе данных ФССП у женщины есть три долга, самый большой из которых составляет 55 тыс. рублей. Местные СМИ писали, что Хабирова пыталась отдать ребенка в приют или оформить материальную помощь, однако ей отказали.

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