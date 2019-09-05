В Вологодской области двухлетняя девочка пропала из песочницы

В Вологодской области возбудили уголовное дело после пропажи двухлетней девочки из песочницы. Об этом 5 сентября сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство малолетнего», — передает пресс-служба.

Инцидент произошел накануне в селе Красное Тарногского района. По данным ведомства, мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице вместе с двумя сестрами шести и четырех лет. После этого женщина пошла в соседний дом к подруге, чтобы покормить своего новорожденного младенца, а, вернувшись, обнаружила пропажу ребенка. Несколько часов она самостоятельно разыскивала пропавшую дочь, а затем обратилась в полицию.

Следствие выяснило, что двадцатидевятилетняя женщина, являющаяся матерью пятерых детей, уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состояла на профилактическом учете в ОВД.

В поисках девочки участвуют более 400 человек, включая полный состав сотрудников отдела криминалистики, руководство и следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, сотрудников ОВД, кинологов, специалистов МЧС, поисковые отряды, волонтеров и местных жителей.

3 сентября сообщалось, что восьмилетняя девочка, пропавшая в Липецкой области, была найдена в Москве.