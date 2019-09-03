Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Восьмилетняя Мария Петрова, пропавшая в Липецкой области, была обнаружена в Москве. Об этом 3 сентября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«По информации волонтеров Национального центра, девочка находится в Москве у отца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка ушла из дома 2 сентября. При этом тревогу забили учителя, когда девочки не оказалось на торжественной линейке.

После исчезновения ребенка была организована поисковая группа из сотрудников правопорядка и волонтеров — всего около 70 человек.

30 августа сообщалось, что из больницы Нижнего Новгорода выписали пятилетнюю Зарину, которая более трех суток провела в лесу. Когда девочку нашли, ее организм был обезвожен, а кожу покрывали ссадины и следы от укусов насекомых. Состояние ребенка медики оценили как тяжелое.