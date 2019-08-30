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Найденную в нижегородском лесу девочку выписали из больницы

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Из больницы Нижнего Новгорода выписали пятилетнюю Зарину, которая более трех суток провела в лесу. Ребенок полностью поправился.

Здоровью Зарины сейчас ничего не угрожает, однако из-за стресса, перенесенного в лесу, у нее развился гастрит, сообщает ИА «НьюсНН».

Девочка пропала 18 августа. Она самостоятельно ушла в лес и потерялась. Зарину искали около 1 тыс. человек. Спасательная операция длилась четверо суток.

Когда Зарину нашли, она была обезвожена, а ее тело покрывали ссадины и следы от укусов насекомых. Состояние ребенка медики оценили как тяжелое.

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