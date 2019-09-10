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Исколотую вилкой девочку готовят к выписке в Ульяновской области

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Фото: СУ СК РФ по Ульяновской области
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Двухлетнюю девочку, исколотую вилкой, готовят к выписке из больницы в Ульяновской области. Об этом 10 сентября сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

«Девочке сняли швы и уже готовят к выписке. Врачи Ульяновской областной детской клинической больницы сделали всё возможное, чтобы ребенок как можно скорее вернулся к обычной жизни», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что девочка заинтересовалась подарками навестивших ее следователей и уже рисует на интерактивной доске, собирает пазлы и рассматривает раскраски.

1 сентября стало известно, что органы опеки в Ульяновской области намерены проверить мать пострадавшего ребенка и, если будут найдены соответствующие основания, направить в суд заявление о лишении женщины родительских прав.

Инцидент произошел ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка Ульяновской области. По данным следствия, пьяный сожитель матери девочки исколол ребенка вилкой. Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию. Ребенка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки поместили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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