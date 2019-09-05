Липецкую компанию привлекут к ответственности за еду с червями в школьной столовой

В Липецкой области привлекут к ответственности компанию, которая занимается поставкой школьных обедов, в связи с найденными в их продуктах червями. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказал ТАСС старший помощник прокурора по региону Татьяна Васильева.

Уточняется, что инцидент произошел в школе № 2 в Задонске. Мать одного из учеников обратилась в прокуратуру, заявив, что обнаружила в рисе в школьном обеде червей. Кроме того, она выложила фотографию обеда в социальных сетях.

«Сотрудники прокуратуры провели проверку, которая подтвердила наличие червей в рисе. Кейтеринговая компания, которая находится в Липецке и занимается поставкой готовых обедов во все школы, будет привлечена к административной ответственности», — отметила Ткачева.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры уже опрошены дети, получившие обеды с червями, а также учителя.

В августе сообщалось, что кусок мяса с белыми отростками оказался в супе школьников из Юргамыша (Курганская область) из-за плохого контроля за производством на мясокомбинате. В Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не исключили, что подобное мясо могло попасть и в другие консервы.

Забракованную партию товара уже изъяли из оборота в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Московской областях, а также Красноярском и Хабаровском краях.