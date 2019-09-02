Школы в Приморье пересмотрят организацию начала учебного года

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил отказаться от привычного расписания в школах в сентябре. Взамен уроков глава региона посоветовал проводить «неделю здоровья».

По мнению Кожемяко, отказ от расписания позволит детям адаптироваться к нагрузке после продолжительного отдыха. Первую неделю сентября губернатор предложил посвятить занятиям спортом, экскурсиям и мастер-классам. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В департаменте образования Приморского края уточнили, что также такая мера позволит школам быстрее справиться с последствиями дождей и паводка. Часть зданий до сих пор подтоплены.

Решение о проведении «недели здоровья» школы могут принимать самостоятельно. Некоторые заведения Уссурийска, находки и Артема поддержали инициативу губернатора. До 9 сентября дети будут заниматься творчеством и спортом, а количество учебных часов сведут к минимуму.