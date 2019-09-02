Жириновский призвал отменить в школах двойки и колы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, поздравляя с первым учебным днем учащихся школы № 935 в московском районе Бирюлево, предложил упразднить ряд оценок в учебных заведениях.

«Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить — ему самому будет неприятно», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик поделился воспоминанием о том, что как-то раз получил тройку по какому-то предмету и был разочарован этим фактом, а затем подучил и сдал на пятерку.

Также Жириновский призвал родителей следить за питанием детей, чтобы они вели здоровый образ жизни.

Ранее в августе депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы до 1 октября для российских школьников и студентов.