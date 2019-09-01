Программу «Культурные нормативы школьников» пополнят два региона РФ

В совместную программу Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы школьников» включат Краснодарский край и Белгородскую область. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкульта, ранее пилотными регионами проекта стали восемь субъектов РФ.

В частности, в него вошли школы республик Татарстан и Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

В ведомстве отметили, что некоторые регионы запускают программу в сентябре, однако официально она стартует 1 октября.

Проект «Культурные нормативы школьников» призван вовлечь детей в культурную среду через посещение музеев, выставок, спектаклей, кинофильмов.

«Добровольность участия детей в проекте является его принципиальным условием», — подчеркивается в методических рекомендациях программы.

Норматив состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

При этом выполнение нормативов будут оценивать по количеству посещений учреждений культуры и числу прочитанных школьником произведений.

Школьники, достигшие успеха в программе, будут получать различные бонусы. Для фиксации достижений каждому региону рекомендуется разработать «Культурный дневник».

Как пояснила ранее замминистра культуры Ольга Ярилова, принять участие в программе смогут как учащиеся начальной школы, так и старшеклассники.

Кроме того, в ряде российских школ в новом учебном году обязательными могут стать уроки шахмат (планы сделать их таковыми обсуждаются как минимум с 2017 года, такие занятия уже были включены в программы некоторых столичных школ).

Обязательными также должны стать два новых предмета — родной язык и литература. Актуальны они в первую очередь для регионов, где проживают представители различных национальностей или небольших народов.

В этом случае ученики получат возможность познакомиться с национальной культурой. При этом выбирать, какой именно язык изучать в рамках программы, как ранее сообщалось, учащиеся и их родители смогут самостоятельно.