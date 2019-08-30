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Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Письмо с соответствующим предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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Уровень нагрузки на учащихся, считает парламентарий, на сегодняшний день очень высок: почти все экзамены и тестирования заканчиваются к началу июля, и на каникулы фактически остается всего лишь два месяца. При этом многие ученики и студенты предпочитают летом работать.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — говорится в письме, передает «РИА Новости» в пятницу, 30 августа.

Кроме того, по мнению депутата, указанная мера поможет развивать в России туризм, так как позволит гражданам с детьми ездить в отпуск в сентябре.

«Предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе России в качестве пилотного проекта», — написал Власов, пояснив, что речь идет о Хабаровском и Приморском крае.

19 августа стало известно, что в российских школах хотят ограничить использование мобильных телефонов. При этом новые правила могут коснуться не только учащихся, но и педагогов.

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