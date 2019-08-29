В 675 российских школах нашли нарушения пожарной безопасности

За неделю до начала учебного года в 675 школах России не была настроена система пожарной сигнализации. Датчики этих образовательных учреждений не передают сигнала тревоги в местные подразделения экстренных служб, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС РФ. Эксперты считают, что такая ситуация может быть связана с недостатком финансирования школ в регионах либо с человеческим фактором.

Всего к концу августа надзорные органы МЧС обследовали более 49,7 тыс. образовательных организаций по всей стране — это примерно 94% всех школ. Чаще других нарушений встречаются именно проблемы с пожарной сигнализацией.

Хуже всего дела обстоят в Дагестане: на момент подготовки материала школ с такими нарушениями в республике было 280. На втором месте Псковская область: сотрудникам 162 образовательных организаций региона в случае пожара придется самостоятельно вызывать экстренные службы.

Стоит отметить, что серьезных нарушений, из-за которых школы могут не открыться вовремя, пока не обнаружено. В МЧС предполагают, что образовательные организации успеют исправить все выявленные нарушения.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 30 августа.