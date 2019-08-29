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Школы Приморья откажутся от классных журналов

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Фото: ТАСС/Николай Мошков
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В Приморском крае создается платформа «Сетевой регион». Она даст возможность учителям отказаться от ведения классных журналов и проходить аттестацию в режиме online.

Как рассказала директор краевого департамента образования и науки Наталья Бондаренко, система «Электронная школа Приморья», по которой пока работают учителя, не приносит желаемых результатов. Система «Сетевой регион» должна оптимизировать работу педагогов.

Бондаренко назвала недопустимым то, что учителя заполняют и электронный, и бумажный журналы. Для того чтобы не делать двойную работу, оставят только электронные журналы и дневники, пишет Vostokmedia.

В 2019 году в школы Приморского края пойдут около 200 тыс. детей. Учебный год начнется даже в тех образовательных учреждениях, которые пострадали из-за непогоды.

Ранее в Приморье был введен режим ЧС.

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