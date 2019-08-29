Режим ЧС введен в Приморье из-за обильных осадков

В Приморье из-за ливней и подтоплений введен режим ЧС. Из-за обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Подтоплены дороги, жилые дома, пригородные территории. С улиц сейчас откачивают воду, убирают принесенный мусор. Огромная пробка с утра скопилась на трассе «Амур». Паводок размыл участок федеральной дороги, движение транспорта было ограничено. Восстановительные работы продолжаются, за трафиком следят автоинспекторы. По прогнозам синоптиков, сегодня на регион могут обрушиться новые ливни.