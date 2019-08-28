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Движение поездов остановлено на юге Приморья из-за размытия путей

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Железнодорожное сообщение на юге Приморского края заблокировано из-за размытия путей. Об этом сообщили в компании «Экспресс Приморья» в среду, 28 августа.

«Из-за размыва ветки Барановский–Хасан сразу в нескольких участках (это район станций «Баневурово», «Виневитино», «Барсовый», «Приморский») движение поездов всех остановлено», — цитирует пресс-секретаря Максима Каленика ТАСС.

По его словам, «вода стоит на путях, кое-где пути даже не видно». Ситуация осложняется размытием автодорог, из-за чего специалисты не могут добраться к поврежденным участкам железнодорожного полотна.

Движение на участке Гвоздево–Барановский закрыто с 11:13 (4:13 мск) 27 августа из-за схода селевых масс и подтопления пути, сообщили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). На место выехал восстановительный поезд во главе с начальником ДВЖД Николаем Маклыгиным. На 28 августа отменены поезда № 6706 Уссурийск–Рязановка, № 6705 Рязановка–Уссурийск, № 651 Туманган–Уссурийск.

Накануне на Приморье обрушились обильные осадки. В результате подтопило несколько дорог в Хасанском, Ханкайском, Октябрьском и Пограничном районах, пять сел оказались отрезаны. Во вторник и среду действует штормовое предупреждение.

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