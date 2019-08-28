РЖД протестировали беспилотную «Ласточку»

«Российские железные дороги» впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека. Новинку продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке в среду, 28 августа.

На борту нового поезда находились гендиректор РЖД Олег Белозеров и вице-премьер Максим Акимов, передает «РИА Новости».

«Мы оттестировали внештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись», — сказал вице-премьер после поездки.

«По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень», — добавил гендиректор РЖД.

На данный момент в России все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом.

Ранее в июле дочерняя компания РЖД показала россиянам новый плацкартный вагон без боковых полок. В обновленных вагонах спальные места расположены друг напротив друга. Их длина по сравнению с теми, которые используются сейчас, увеличена на 17,5 см.