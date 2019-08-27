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Личные данные сотрудников РЖД утекли в Сеть

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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«Российские железные дороги» начали проверку в связи с утечкой в интернет персональных данных сотрудников и готовит материалы для передачи правоохранителям, сообщили в пресс-службе организации во вторник, 27 августа.

При этом в РЖД заверили, что утечки личной информации о клиентах не было. В компании объяснили это высокой степенью надежности защиты данных в системе продажи билетов, передает RNS.

Об утечке данных сотрудников перевозчика сообщил ранее в августе Telegram-канал «Утечки информации». Речь шла о личных данных 703 тыс. человек, которые попали в свободный доступ.

Ранее в августе о крупной утечке данных клиентов сообщила Mastercard. В свободный доступ попала информация о порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии.

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