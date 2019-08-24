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Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов

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Фото: Global Look Press/christophe vandercam/http://imagebroker.com/#/search/
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Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.

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Утечка произошла 19 августа и затронула в основном клиентов бонусной программы из Германии. По данным бельгийских властей, затронуто «большое количество» клиентов, в том числе участников бонусной программы Mastercard. Их данные были опубликованы на онлайн-форуме.

В компании отметили, что платформа бонусов уже отключена, а сама проблема не имеет отношения к платежной сети.

Кроме того, указывается, что за утерянную информацию отвечал сторонний подрядчик. Немецкий регулятор уже провел расследование и удалил опубликованные данные.

По информации издания Chip Online, в Сети оказались имена, электронные адреса и четыре последние цифры карт клиентов. В файле содержалась информация о почти 90 тыс. человек.

21 августа сообщалось, что Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж.

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