Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов

Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.

Утечка произошла 19 августа и затронула в основном клиентов бонусной программы из Германии. По данным бельгийских властей, затронуто «большое количество» клиентов, в том числе участников бонусной программы Mastercard. Их данные были опубликованы на онлайн-форуме.

В компании отметили, что платформа бонусов уже отключена, а сама проблема не имеет отношения к платежной сети.

Кроме того, указывается, что за утерянную информацию отвечал сторонний подрядчик. Немецкий регулятор уже провел расследование и удалил опубликованные данные.

По информации издания Chip Online, в Сети оказались имена, электронные адреса и четыре последние цифры карт клиентов. В файле содержалась информация о почти 90 тыс. человек.

21 августа сообщалось, что Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж.