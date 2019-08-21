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Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России могут появиться денежный переводы за рубеж по номеру телефона. Такое нововведение готовит международная платежная система Mastercard. Об этом 21 августа сообщает РБК.

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По словам источников в банковском секторе, компания разместила всю информацию об этой услуге в стратегических планах, а также приступила к обсуждению идеи с банками.

Переводы будут осуществляться при помощи сервиса Mastercard Hub, в котором хранятся все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету.

Отмечается, что заинтересованность новой функцией уже выразил банк «Русский стандарт», другие крупные банки пока от комментариев по этому поводу воздержались.

Сервис будет доступен владельцам карт Mastercard. Чтобы совершить перевод, необходимо будет зарегистрироваться в Mastercard Hub через приложение банка на смартфоне.

Далее нужно выбрать переводы по номеру телефона, указать номер получателя, сумму переводимых средств, также отметить, что деньги уходят за рубеж, и совершить транзакцию.

2 июля газета «Коммерсант» написала, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России.

По данным издания, предлагаемые поправки, направленные на поддержание беспрерывности карточных платежей в России, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.

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