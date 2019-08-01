Банки увидели дискриминацию в законе о платежных системах

Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, MasterCard и др.). В письме (есть у «Известий») к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову закон назван дискриминирующим.

В НПА (объединяет крупнейших участников платежного рынка — MasterCard, «Золотая Корона», American Express и т.д.) «Известиям» заявили, что инициатива нарушает принципы свободы договора, поскольку запрещает участникам технологической цепочки прекращать оказывать услуги в одностороннем порядке.

В нынешнем виде закон запрещает операторам самовольно отключать своих клиентов. Предполагается, что это должно защитить российский банковский сектор от санкций, однако нельзя исключать злоупотреблений со стороны финансовых организаций.

Так, они смогут игнорировать требования платежных систем, например, об информационной безопасности, предупредили в АБР. Сам Аксаков сказал «Известиям», что возможность для злоупотреблений действительно есть, и не исключил корректировки закона осенью.

Подробнее — в материале «Известий»:

Сведут расчеты: Госдума вернется к обсуждению закона о платежных системах