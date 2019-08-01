Прямой эфир

Банки увидели дискриминацию в законе о платежных системах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, MasterCard и др.). В письме (есть у «Известий») к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову закон назван дискриминирующим.

На всякий платежный: кто выиграет от регулирования эквайринга Центробанком
Кредитные организации восприняли новые правила со скепсисом, ритейл — с энтузиазмом

В НПА (объединяет крупнейших участников платежного рынка — MasterCard, «Золотая Корона», American Express и т.д.) «Известиям» заявили, что инициатива нарушает принципы свободы договора, поскольку запрещает участникам технологической цепочки прекращать оказывать услуги в одностороннем порядке.

В нынешнем виде закон запрещает операторам самовольно отключать своих клиентов. Предполагается, что это должно защитить российский банковский сектор от санкций, однако нельзя исключать злоупотреблений со стороны финансовых организаций.

Так, они смогут игнорировать требования платежных систем, например, об информационной безопасности, предупредили в АБР. Сам Аксаков сказал «Известиям», что возможность для злоупотреблений действительно есть, и не исключил корректировки закона осенью.

Подробнее — в материале «Известий»:

Сведут расчеты: Госдума вернется к обсуждению закона о платежных системах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экономисты оценили шансы на уход Visa и MasterCard из России
Центробанк не увидел рисков для работы Visa и MasterCard в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017