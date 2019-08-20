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В РЖД поделились ожиданиями от железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В РЖД ожидают, что в ходе железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» компании удастся найти возможности к кооперации и альянсам. Об этом «Известиям» во вторник, 20 августа, заявил глава Центра инновационного развития — филиала РЖД Александр Зажигалкин.

По его словам, компания сегодня «является источником большей части глобальных инноваций», в связи с чем ей необходимо расширение и концентрация внешнего взаимодействия.

«В качестве главного ожидания от салона обозначу поиск возможностей и путей к кооперации, альянсам, входу во внешние партнерства, в том числе с целью запуска совместных сервисов, продуктов и услуг, выпуску новой конкурентоспособной продукции, которая несет в себе новую добавленную стоимость, возможность сократить производственные потери и затраты», — отметил Зажигалкин.

Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» пройдет в Щербинке, на территории экспериментального железнодорожного кольца АО «ВНИИЖТ», с 28 по 31 августа. Согласно информации на сайте мероприятия, в нем примут участие представители 30 стран. Организаторы сообщают, что «PRO//Движение.Экспо» посетят представители правительства и профильных министерств как России, так и других государств. Свое участие подтвердили «Трансмашхолдинг», «Уральские локомотивы», «Синара», ГК1520, «Бомбардье», «Сименс», «Китайские железные дороги», «Линсингер».

В рамках «PRO//Движение.Экспо» будут работать выставочные павильоны и открытая площадка, в том числе рельсовое полотно, где представят новейшую железнодорожную технику. Заключительный день, 31 августа, на »PRO//Движение.Экспо» объявлен Днем открытых дорог со свободным входом для всех желающих.

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