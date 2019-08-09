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Пассажиры украинского поезда сняли на видео потоп в купе во время дождя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пассажиры украинского поезда, следовавшего из Николаева в Москву, обнаружили неприятный сюрприз в своем купе. С потолка вагона лилась вода, поскольку в день поездки шел сильный дождь. Потоп в купе пассажиры сняли на видео, которое впоследствии выложили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

«Вода с потолка льется как из ведра, и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места, где мы должны были ехать. Вот такие, в общем, вагоны пускает наша «Укрзалізниця» на международное соединение», — написал автор ролика.

В комментариях пошутили, что это люкс-вагон с душем прямо в купе.

28 июля пользователи соцсетей обратили внимание на состояние украинских пригородных поездов. Электрички, двигающиеся по маршруту Киев–Казатин, из-за ржавых вагонов и мутных стекол в окнах сравнили с поездами из фильмов ужасов.

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