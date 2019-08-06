В Киеве заявили о снижении пассажиропотока в Россию

Пассажиропоток между Украиной и Россией постоянно падает, а со странами Евросоюза — растет. Об этом 6 августа заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Мы всегда говорили, что единственный верный путь для Украины — это путь в ЕС. Пассажиропоток с ЕС растет, железнодорожный в том числе, а авиационный бьет все рекорды», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Омелян отметил, что «за очень короткий период» Украина запустила больше 20 поездов в направлении стран Евросоюза, кроме того, развивается железнодорожное сообщение с Польшей и Венгрией, готовится к запуску сообщение со Словакией, пишет RNS.

Говоря об одновременном сокращении пассажиропотока в Россию, украинский чиновник выразил надежду на то, что в скором времени прекращение железнодорожного сообщения с этой страной станет если не политическим, то экономическим решением.

«Если (в Россию. — Ред.) никто не едет, то нет смысла пускать туда поезда», — заявил Омелян.

В октябре 2015 года было прекращено авиасообщение между Россией и Украиной по инициативе Киева. Железнодорожное сообщение, несмотря на значительное сокращение, осуществляется составами «Укржелдороги». В апреле 2019 года Владимир Омелян заявил, что через несколько лет будут отменены поезда из Киева и Львова в Москву. В то же время, по данным «Украинских железных дорог», поезд Киев–Москва в 2018 году стал самым прибыльным международным направлением Украины.

В январе Омелян заявил, что пассажиропоток с территории страны в Россию по итогам 2018 года упал на 15%.