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Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

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Фото: facebook.com/loramanek76
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Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 28 июля.

«Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу!» — написала на своей странице в Facebook пользователь Лора Манек. Она прикрепила к записи фотографии старых составов, корпуса которых покрыты ржавчиной, краска облупилась, а окна потемнели.

Манек посочувствовала людям, вынужденным ежедневно перемещаться на этих «скотовозках».

«Похоже на поезд из фильма про зомби», «Фильм ужасов какой-то», — написали в комментариях к записи.

Некоторые пользователи соцсетей пошутили, что на фотографиях высокоскоростные поезда проекта Hyperloop. «Вроде «Гиперлуп» с трубы выскочил, а краска от скорости отлетела», — отметили в комментариях к записи.

Ранее 5 июля Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) показала фотографии готовящегося к выпуску нового плацкартного вагона. Одной из основных его особенностей в сравнении с предшественником стало отсутствие боковых полок.

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