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Пять населенных пунктов в Приморье остались без дорог из-за ливня

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Дороги в Приморском крае подтопило из-за обильных осадков, выпавших за последние сутки. Пять сел оказались практически отрезанными от остальных территорий.

Вода размыла проезд к селу Гвоздево в Хасанском районе. В населенный пункт можно попасть по объездной дороге. Также транспортные проблемы могут возникнуть в селе Духовское в Пограничном районе, где подтоплен участок дороги по направлению Усурийск–Пограничный. Об этом сообщает Vostokmedia.

В Ханкайском районе затоплены дороги к селам Комиссарово и Мельгуновка. В Октябрьском районе для крупногабаритных автомобилей закрыли проезд к поселку Липовцы. На всех подтопленных участках работают аварийные службы.

27 и 28 августа в Приморском крае будет действовать штормовое предупреждение. Количество осадков за 12 часов может превысить 50 мм. Во Владивостоке возможна гроза. Кроме того, обильные осадки приведут к подъему воды в реках.

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