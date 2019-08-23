Участок Золотого моста во Владивостоке перекроют из-за ремонта

Во Владивостоке на Золотом мосту ограничат автомобильное движения. Ограничения будут введены в воскресенье, 25 августа. Речь идет о съезде №2 через бухту Золотой Рог в сторону Чуркина. Проехать в этом месте нельзя будет с 11:00 до 16:00.

Пользователи соцсетей, мнение которых приводит Vostokmedia, утверждают, что на мосту нужно полностью поменять покрытие, и тогда постоянные ремонтные работы не потребуются.

Агентство напоминает, что из-за сильного ливня, вызванного циклоном «Кроса», на Золотом мосту образовались ямы. Местные автомобилисты при этом утверждали, что дорогу на переправе ремонтировали около двух недель назад.