Борьбу с точечной застройкой начнут во Владивостоке в 2020 году

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко анонсировал программу массовой комплексной застройки во Владивостоке. Она позволит обеспечить доступное и комфортное жилье в городе к 2024 году. Вопрос федеральной поддержки обсуждался на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.

Глава региона раскритиковал политику точечной застройки и отметил, что иначе, чем таким дорогостоящим способом, во Владивостоке жилье практически не строится. Краевые власти намерены защитить программу массовой комплексной застройки Владивостока в 2020 году.

Как рассказали ИА PrimaMedia в аппарате губернатора, пилотным проектом должен стать новый микрорайон в пригороде, в поселке Трудовое.

По словам Кожемяко, речь идет о застройке, которая позволит при стоимости 65–70 тыс. рублей за 1 кв. м строить жилые микрорайоны, обеспеченные школами, детскими садами, дорогами, спортивными объектами. В том числе арендное жилье, которое было бы доступно бюджетникам.

При этом губернатор отметил, что действующие «точечные» проекты никто закрывать не будет, если есть разрешения и они вписываются в план.

12 августа сообщалось, что Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) начало разрабатывать проект строительства ВКАД в Приморье. Стоимость строительства кольцевой во Владивостоке оценили в 100 млрд рублей.