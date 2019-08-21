Запрет на земляные работы введут во Владивостоке

Запрет на проведение земляных работ будет действовать в связи с проведением Восточного экономического форума во Владивостоке. Ограничения введут со 2 по 9 сентября.

В течение недели будут запрещены ремонтные работы на инженерных сетях, проведение опрессовок и другие земляные работы. Исключения возможны только в случае аварийных ситуаций, сообщает Vostokmedia.

Кроме того, 2 сентября во Владивостоке вводят запрет на движение грузовиков и крупногабаритных машин. Ограничение будет действовать до 7 сентября.

ВЭФ состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября.