Вагоны сошли с рельсов из-за размыва дождями путей в Прикамье

В Пермском крае на перегоне Кишерть–Шумково с рельсов сошло несколько вагонов грузового состава. Вагоны опрокинулись из-за размытого дождями железнодорожного полотна.

Сейчас сотрудники железной дороги пытаются укрепить размытые пути. Движение на этом участке пока осуществляется по одному пути, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Там также предупредили о возможных незначительных задержках в прибытии пассажирских поездов. В краевом СК не смогли предоставить агентству оперативный комментарий по поводу инцидента.

11 августа на севере Румынии произошла железнодорожная катастрофа. Там попал в аварию популярный туристический ретропоезд «Мокэница». Несколько человек получили травмы.