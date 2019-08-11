Популярный туристический поезд «Мокэница» потерпел аварию на севере Румынии

На севере Румынии потерпел аварию популярный туристический ретропоезд «Мокэница» («Пастушка»), среди пассажиров есть раненые. Информацию об этом в субботу, 10 августа, распространило агентство Agerpres со ссылкой на директора Территориального трудового инспектората Марамуреша Драгоша Нэкуцэ.

«Подвергнута опасности жизнь пассажиров в 11 вагонах», — сказал он.

Нэкуцэ добавил, что специальная комиссия проверит соблюдение норм безопасности на дороге и, в частности, скоростного режима — поезд должен был двигаться со скоростью не более 15-20 км/ч.

Отмечается, что в результате инцидента 12 человек получили легкие травмы, им была оказана помощь в местной больнице. Всего в поезде находились 340 пассажиров.

3 августа сообщалось, что в канадской деревне Ирвайн в провинции Альберта была объявлена эвакуация жителей после того, как поблизости с рельсов сошел поезд, перевозивший химикаты.